В МИД Греции отвергли претензии Турции на острова Имиа

АФИНЫ, 17 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство иностранных дел Греции назвало необоснованными заявления Анкары о принадлежности островов Имиа и заявило, что греческий суверенитет над этими островами определен несколькими международными соглашениями.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг накануне обвинил Грецию в провокационной деятельности в Эгейском море и пригрозил дать ответ, если она продолжится. МИД Турции заявил, что острова Имиа, морское пространство вблизи них и воздушное пространство над ними находятся "исключительно под турецким суверенитетом".

"В то время, когда Европейский союз призывает Турцию уважать европейское право, она отвечает заявлением провокационным и нарушающим право. Он повторяет вопиюще незаконную позицию, игнорируя тот факт, что правовой статус Эгейского моря полностью гарантируется международным правом", — говорится в заявлении МИД Греции "в связи с неоднократными необоснованными утверждениями турецкого министерства иностранных дел об Имиа".

"Греческий суверенитет над Имиа ясен и неоспорим в соответствии с Лозаннским договором 1923 года, итальянско-турецкими соглашениями 1932 года и Парижским договором 1947 года", — подчеркнул греческий МИД. По мнению Афин, критика Европейской комиссии в отношении Турции вновь вызвала ложные умозаключения. МИД Греции призвала Турцию использовать выводы доклада Еврокомиссии как полезный инструмент самокритики для улучшения своего имиджа, как в общественном мнению, так и в международном сообществе.

В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа, которые в Турции называют Кардак, в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США.

По мнению греческих обозревателей, Турция своими заявлениями провоцирует вооруженный конфликт.