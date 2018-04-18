ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Полиция разблокировала прилегающие к площади Франции в Ереване улицы, перекрытые участниками акции против избрания премьером экс-президента Армении Сержа Саргсяна, передает корреспондент РИА Новости.

С утра митингующие прошли через площадь Франции шествием к администрации премьера на проспекте маршала Баграмяна, а затем после переговоров с полицией двинулись по проспекту Маштоца.

Протестующих, пытавшихся вновь блокировать площадь Франции, доставили в полицейские отделения. В полицейской пресс-службе заявили, что число подвергнутых приводу уточняется.

Акции протеста против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

Ранее Саргсян призвал вернуть лидера протестных акций Никола Пашиняна "с улицы в парламент".