Пять пострадавших во время стычки в Ереване остаются в больницах

Сотрудники правоохранительных органов и сторонники оппозиции на улице Еревана, где проходит акция протеста

Сотрудники правоохранительных органов и сторонники оппозиции на улице Еревана, где проходит акция протеста

ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Лечение в больницах Еревана продолжают пятеро пострадавших во время стычки между участниками акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна и полицейскими, сообщили в среду в Минздраве республики.

Ранее в ведомстве заявили, что после стычек в медучреждения Еревана обратились 46 человек, в том числе шестеро полицейских.

"В больницах находятся пятеро пострадавших, состояние четырех из них оценивается как удовлетворительное. У них в основном диагностировано поверхностное повреждение ног. У одного проведена внеочаговая иммобилизация сломанных костей", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава.

По данным пресс-службы, раненый сотрудник полиции переведен в полицейский госпиталь.

Акции протеста против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

Ранее Саргсян призвал вернуть лидера протестных акций Никола Пашиняна "с улицы в парламент".