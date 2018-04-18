Пять пострадавших во время стычки в Ереване остаются в больницах

ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Лечение в больницах Еревана продолжают пятеро пострадавших во время стычки между участниками акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна и полицейскими, сообщили в среду в Минздраве республики.
Ранее в ведомстве заявили, что после стычек в медучреждения Еревана обратились 46 человек, в том числе шестеро полицейских.
"В больницах находятся пятеро пострадавших, состояние четырех из них оценивается как удовлетворительное. У них в основном диагностировано поверхностное повреждение ног. У одного проведена внеочаговая иммобилизация сломанных костей", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава.
По данным пресс-службы, раненый сотрудник полиции переведен в полицейский госпиталь.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
Ранее Саргсян призвал вернуть лидера протестных акций Никола Пашиняна "с улицы в парламент".