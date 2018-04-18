Юнкер рассказал о возможных переговорах Албании и Македонии с ЕС

БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости, Мария Князева. Переговоры о вступлении в Евросоюз Албании и Македонии не начнутся незамедлительно, сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Европарламенте.

"Вчера Еврокомиссия предложила открытие переговоров о вступлении (в ЕС – ред.) с Албанией и Македонией. Это не означает, что переговоры начнутся завтра. Это не говорит и о том, когда переговоры должны закончиться – дедлайна нет", — сказал он.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на настоящий момент являются Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (с 2010 года), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года).

Ранее переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), с Черногорией (в 2012 году) и с Сербией (в 2014 году).