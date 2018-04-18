Россия не намерена отказываться от сотрудничества с КНДР, заявил посол

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Москва строго выполняет все решения Совбеза ООН по КНДР, но не намерена отказываться от сотрудничества с Пхеньяном, заявил посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.

"Россия безусловно выполняет все пункты резолюций, которые были приняты в отношении КНДР. Это жесткие пункты, они ограничивают наше сотрудничество в экономической области, в финансовой области, осложняют серьезно наши связи в других практических областях. Но, тем не менее, у нас есть направления, которые мы сохраняем", — сказал он в интервью "Общественному телевидению Приморья".

По словам посла, "какие бы процессы ни шли, позитивные или негативные, все равно Северная Корея всегда была и остается рядом с Россией". "Мы обречены быть рядом, обречены сотрудничать с ними", — добавил посол, отметив, что "мы сотрудничали и будем сотрудничать во всех отношениях, со всех точек зрения".