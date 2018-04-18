Группа спелеологов оказалась заблокированной в гроте во Франции

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Восемь участников спелеологической экспедиции оказались заблокированными в гроте в департаменте Дром на юго-востоке Франции.

"Восемь человек, отправившихся утром во вторник изучать грот в коммуне Бувант в Дроме, заблокированы из-за подземных вод", — передает телеканал France 3. Грот, который отправились исследовать спелеологи, пересечен подземной рекой.

На помощь застрявшим людям направлены специалисты и соответствующее оборудование.

Коммуна Бувант известна своими пещерными системами, общая протяженность ее галерей измеряется десятками километров.