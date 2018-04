Совет ООН аккредитовал две правозащитные НКО по КНДР и Ирану

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) аккредитовал две неправительственные американские организации, которые следят за соблюдением прав человека в КНДР и Иране, сообщается в заявлении постпреда США при ООН Никки Хейли на сайте постоянного представительства США при всемирной организации.

В феврале комитет ООН проголосовал против предоставления консультативного статуса НКО, однако во вторник совет одобрил доступ групп к ООН.

"Сегодня ООН проголосовала против отказа в доступе двух неправительственных американских организаций, которые работают в сфере прав человека", — сообщила Хейли.

Как отмечается, речь идет об организациях "Центр документации прав человека в Иране" (Iran Human Rights Documentation Center) и "Комитет США по правам человека в Северной Корее" (U.S. Committee for Human Rights in North Korea).

По словам американского постпреда, группы являются "объективными и ведущими" среди организаций, которые занимаются исследованием и защитой прав человека в КНДР и Иране.