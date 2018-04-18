Полиция проводит задержания протестующих в центре Еревана

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. 17 апреля 2018

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. 17 апреля 2018

ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Полиция проводит в центре Еревана задержания участников акции протеста, несогласных с избранием Сержа Саргсяна премьером Армении, передает корреспондент РИА Новости.

Протестующие перекрывают улицы у площади Франции. Полиция утверждает, что намерена их разблокировать.

Утром участники акции подошли к резиденции премьера, но через некоторое время покинули эту территорию.

Акции протеста против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.