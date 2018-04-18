Президент Италии предложит главе Сената сформировать правительство

РИМ, 17 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла вызвал к себе в среду утром председателя Сената Марию Элизабетту Казеллати, говорится в сообщении канцелярии главы государства.

Встреча состоится в 11.00 (12.00 мск). Как ожидается, Маттарелла предложит Казеллати сформировать новое итальянское правительство.

Кандидатура Казеллати стала следствием и одновременно возможностью выйти из тупиковой ситуации, сложившейся в стране по итогам выборов 4 марта. Голосование не привело к получению большинства ни одной политической силой, а отсутствие договоренностей между ведущими политическими игроками – "Движением 5 звезд" ("Д5З") и лидеров правоцентристской коалиции — заставило Маттареллу обратиться к "институциональной фигуре" руководителя верхней палаты парламента, который является вторым после него лицом в стране.

Местные наблюдатели считают, что получение Казеллати полномочий на формирование Совета министров стало компромиссным вариантом в нынешней патовой схеме, даже несмотря на то, что она является представителем партии "Вперед, Италия", входящей в правоцентристскую коалицию.

Как отмечает в утренней публикации авторитетная газета La Stampa, предложение сформировать правительство со стороны Маттареллы не означает, что Казеллати станет первой в истории Итальянской республики женщиной-премьером. Ее задачей, говорится в публикации, станет "убедиться, ни много ни мало, может ли увидеть свет альянс между "Д5З" и правоцентристами или он скончался еще до рождения".

Газета La Repubblica пишет, что наделение Казеллати пробным мандатом изначально "выглядит как mission impossible", так как речь идет о том, чтобы "установить, может ли, несмотря на многочисленные вето, быть образовано большинство и, таким образом, правительство из "Движения 5 звезд" и правоцентристов".