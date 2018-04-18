КИЕВ, 18 апр – РИА Новости. Если власти Украины конфискуют крымское рыболовецкое судно "Норд", международные суды постановят выплатить владельцу компенсацию, полагает Дмитрий Щербина — адвокат капитана задержанного судна Владимира Горбенко.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". Суд также арестовал Горбенко, ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Затем капитан был освобожден из СИЗО Херсона под залог.

"Если судно будет конфисковано, то международные суды, уверен, постановят выплатить компенсацию. Ведь у этого судна есть частный владелец, оно не принадлежит государству. Но и статьи, которые вменяются капитану, сейчас не предусматривают конфискацию судна. Хотя, в нашей стране возможно все. Даже придумать какую-то тяжкую статью", — заявил РИА Новости Щербина.

Он также считает, что задержание судна и суд над капитаном делаются украинской стороной для блокады рыбного промысла в Азовском море.

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При этом Щербина полагает, что Горбенко вместе с экипажем вернется в Крым.

"Уверен, что все закончится хорошо. Горбенко вернется в Крым вместе с экипажем, главное, чтобы его здоровье не подкачала, он гипертоник" — добавил Щербина.

Ранее на членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").