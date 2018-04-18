Посол России в Японии назвал заявление G7 по химоружию "верхом цинизма"

ТОКИО, 18 апр — РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин назвал "верхом цинизма" заявление стран G7 по химической атаке в английском Солсбери и по якобы имевшему место применению химического оружия в Сирии, говорится в выпущенном в среду пресс-релизе.

Главы МИД "Большой семерки" сделали совместное заявление, в котором призвали Россию ответить на вопросы по инциденту в Солсбери. Соответствующее заявление распространило канадское внешнеполитическое ведомство.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"Заявление "семерки" по химической атаке в английском Солсбери и якобы применению химоружия в Сирии – верх цинизма и игнорирования международного права. Искренне грустно видеть под этими "документами" подпись Японии. Не Россию надо возвращать в "международную систему, основанную на правилах", придуманных, надо понимать, "семеркой". Сама "семерка" должна вернуться в пространство международного права, из которого она давно вышла", — говорится в заявлении.

Посол Галузин отметил, что в случае атаки в Солсбери видны безосновательные обвинения в адрес России, уже уничтожившей свое химоружие и никогда не производившей вещество, которым были атакованы ее граждане в Англии. В случае якобы имевшего места применения химического оружия в Сирии – "безапелляционное обвинение в адрес правительства Сирии, хотя Россия уже представила доказательства того, что инкриминируемой Дамаску химатаки не было и что речь идет о провокации, инициированной Западом".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.