Компартия Греции раскритиковала "засилье страны американскими базами"

АФИНЫ, 18 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Лидер Коммунистической партии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас вновь заявил, что на территории Греции размещено американское ядерное оружие, а правительство открывает новые иностранные военные базы.

Летом 2017 года орган КПГ газета " Ризоспастис " писала, что для приема ядерного оружия готовится аэродром в Араксосе на Пелопоннесе. Эти сообщения вызвали резкие протесты общественности. Глава МИД Греции Никос Котзиас заявлял, что темы складирования ядерного оружия на территории Греции не существует. Опровергал эти сообщения и источник РИА Новости в министерстве национальной обороны страны. В то же время, по информации военно-дипломатического источника РИА Новости, Вашингтон через структуры НАТО пытается продвинуть решение о размещении ядерного оружия в Европе, США хотели бы сделать это до 2020 года.

Вопрос вновь стал обсуждаться в связи с ракетным нападением США, Великобритании и Франции на Сирию, в Греции ежедневно проходят массовые антивоенные демонстрации.

"У нас правительство, которое реализует политику, которое является YesMen — господином "да" — в отношениях с американцами, особенно с США, но также и с ЕС, НАТО. Оно заполнило всю Грецию лагерями и базами НАТО", — заявил Куцумбас в интервью телеканалу Antenna.

"Теперь у нас не только Суда (военная база США на Крите — ред.), у нас есть Араксос с ядерным оружием, у нас есть Актио, все это расширяется. У нас есть Лариса, где размещены беспилотные летательные аппараты, у нас есть новая американская вертолетная база в Александруполисе, чтобы контролировать проливы Босфора, в Восточном Эгейском море армия НАТО была развернута под видом борьбы с потоком беженцем", — заявил лидер партии.

"Теперь у нас есть новая база и на острове Сирос, и готовится, как мы узнаем, подписание соглашения с США о швартовке американских военных кораблей", — продолжил он.

По словам Куцумбас, из-за всего этого "накапливается ярость и негодование в сочетании со всеми проблемами, с которыми сталкиваются народ и молодежь" в годы кризиса.

Он назвал символической акцией попытку демонстрантов свалить памятник "самому ненавистному" президенту США Гарри Трумэну, который отдал приказ сбросить ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки и уничтожил 200 тысяч человек.

Лидер КПГ напомнил также, что напалм впервые был применен в Греции против греческого народа.

В понедельник участники антивоенной демонстрации попытались снести памятник Трумэну, установленный в центре Афин в знак "признательности за принятие доктрины Маршалла". Протестующие набросили веревку на бронзовую статую и пытались свалить ее. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки.