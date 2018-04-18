В ДНР заявили, что силовики 27 раз нарушили перемирие за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (170)

ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: по состоянию на 18 апреля общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 27 раз", — сказал представитель ведомства.

Кроме того в СЦКК добавили, что силовики выпустили более 170 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Горловское направление: артиллерия 122 миллиметра – 15 снарядов; танки – 15 выстрелов; минометы 120 миллиметров – 35 мин; минометы 82 миллиметра – 16 мин… Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – две мины; минометы 82 миллиметра – 52 мины… Мариупольское направление: минометы 120 миллиметров – 23 мины; минометы 82 миллиметров – 16 мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 865 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.