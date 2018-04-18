Дочь арестованного за ограбление россиянина вернулась из Таиланда

НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Десятилетняя дочь Николая Рыбалова, арестованного полицией Таиланда по подозрению в ограблении обменного пункта и жестоком избиении женщины-кассира, прибыла в Россию и уже уехала с родственниками в Челябинск, сообщает во вторник правительство Новосибирской области, оказавшее содействие в возвращении ребенка.

Дочь Рыбалова и его жены, которая арестована по подозрению в соучастии в преступлении, помощи мужу в попытке скрыться от правосудия, в понедельник была передана полицейскими властями Таиланда в детский приемник полиции для временного содержания. Россияне, проживающие в курортном городе Паттайя, где до ареста более трех месяцев жила семья Рыбалова, сразу после этого обратились в посольство РФ с просьбой помочь быстро оформить необходимые документы для вывоза ребенка из Таиланда в Россию. Девочка прилетела в Новосибирск вечером во вторник регулярным рейсом авиакомпании S7 из Бангкока.

"Для нас самое главное, что сегодня на новосибирской земле она встретила своих родственников, они забрали ее. Девочка приехала в нормальном состоянии, и мы выполнили поручение руководителя нашего региона Андрея Травникова, который сразу же, как только узнал из СМИ о том, что девочка прибывает в Новосибирск, поставил задачу оказать максимальное содействие, отследить ситуацию", – приводятся в сообщении слова начальника управления международных связей правительства региона Сергея Санникова.

Санников отметил, что ранее поступала информация о сложностях с сопровождением, поэтому сотрудники управления связались с представителями волонтерской организации в Таиланде и российским посольством.

"Нам довели оперативную информацию о том, что сопровождающий от транспортной кампании выбран, он аккредитован, получил соответствующие документы, право сопровождения и привезет девочку в Новосибирскую область. Со своей стороны мы оказали максимальное содействие тем лицам, которые сегодня несут ответственность за пребывание и состояние девочки – это ее родственники. Они сейчас находятся рядом с ней", – пояснил он.

По словам Санникова, этой же ночью девочка вместе с родственниками отправилась в Челябинск.