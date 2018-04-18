ВСУ обстреляли территорию ЛНР четыре раза за сутки, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (169)

ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы близ населенных пунктов Желобок, Калиново и Калиновка. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено около 110 снарядов.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 45 раз открывали огонь по их позициям, один украинский военный погиб, трое ранены.

"За прошедшие сутки… войска продолжили игнорировать режим полного прекращения огня, осуществив 45 обстрелов позиций украинских защитников… Вследствие вражеского огня один украинский воин погиб. Еще трое наших воинов получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По сообщениям украинских силовиков, на донецком направлении огонь велся из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На луганском направлении — из стрелкового и снайперского оружия, минометов, гранатометов и пулеметов.