Трамп выразил поддержку американскому пастору, которого судят в Турции

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку пастора-евангелиста Эндрю Брансона, которого судят в Турции за связи с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.
"Пастор Эндрю Брансон, замечательный джентльмен, христианский лидер в США, привлечен к суду в Турции ни за что. Они называют его шпионом, но я больший шпион, чем он. Надеюсь, ему позволят вернуться домой, к его прекрасной семье, которой он принадлежит", — написал Трамп в своем Twitter.
Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Наэурт заявила, что США уверены в невиновности Брансона.
Суд в Турции постановил оставить под стражей американского пастора Эндрю Брансона за связь с организацией Гюлена (FETO), сообщил в понедельник телеканал NTV. Это решение суд принял после допроса свидетелей из опасений, что Брансон может скрыться.
Ранее прокуратура потребовала для Брансона пожизненного заключения в связи с тем, что пастор, по ее версии, контактировал с имамом FETO Бекиром Базом и получал деньги из-за рубежа, на которые вел подрывную деятельность.
Сам Брансон, живущий в Турции около 25 лет, эти обвинения отрицает. Он заявил в суде, что "любит Турцию и молится за нее".
Среди задержанных оказался евангелический пастор Брансон, который удерживается властями Турции с октября 2016 года. В мае 2017 года президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом попросил освободить Брансона, а в сентябре Эрдоган предложил США выдать Гюлена в обмен на Брансона.