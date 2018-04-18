Россиянин Никулин, обвиненный в США в хакерстве, не намерен признавать вину

ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый американскими властями во взломе американских социальных сетей, включая LinkedIn, должен предстать перед судом через 60 дней, он не заинтересован в соглашении с правительством США о признании вины, сообщил РИА Новости адвокат Аркадий Бух.

"Следующее слушание назначено через 60 дней, в это время (мой) клиент не заинтересован в признании вины", — сказал адвокат по итогам судебного заседания во вторник.

Он добавил, что пока рано говорить о переговорах по признанию вины.

Адвокат заметил, что психическое и физическое состояние его клиента "намного лучше, чем в те дни, когда он приезжал в США", однако "он все еще очень слаб".

Ранее Бух выразил надежду, что Никулину не придется столкнуться с большим сроком заключения, поскольку число пострадавших ограничено. Тем не менее, несколько вменяемых Никулину преступных эпизодов "тянут" на срок от пяти до десяти лет.

Задержанный в октябре 2016 года в Праге и обвиняемый в хакерстве в России и США Никулин в конце марта решением главы чешского минюста был выдан в США. Согласно данным американских СМИ, россиянин содержится в тюрьме в Сан-Франциско.