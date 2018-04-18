Трамп отметил роль Барбары Буш в защите семейных ценностей

ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья почтили память ушедшей из жизни экс-первой леди Барбары Буш, которую они назвали защитницей американской семьи.

"Будучи женой, матерью, бабушкой, супругой военного, бывшей первой леди, миссис Буш была защитницей американской семьи. К числу ее величайших достижений относится признание важности грамотности как основополагающей семейной ценности, требующей содействия и защиты. Ее долго будут помнить за преданность стране и семье, которым она неизменно служила", — говорится в заявлении супругов Трамп.

В свою очередь бывший президент Барак Обама и его супруга Мишель также отметили вклад Барбары Буш в укрепление семейных ценностей в США.

"Мы всегда будем благодарны миссис Буш за щедрость, которую она проявляла к нам на протяжении всего нашего пребывания в Белом доме. Но мы еще больше благодарны за то, как она прожила свою жизнь, которое стало свидетельством того, что служение обществу является важным и благородным призванием, примером смирения и порядочности, который отражает самое лучшее из американского духа", — говорится в заявление Барака и Мишель Обамы.

Барбара Буш умерла во вторник в возрасте 92 лет. Ее муж Джордж Буш-старший занимал пост президента США в 1989-1993 годах.

Супруги познакомилась в 16 лет во время рождественского бала. Свадьба состоялась в 1945 году. Будучи первой леди США, Барбара Буш занималась продвижением всеобщей грамотности и основала благотворительный фонд Barbara Bush Foundation for Family Literacy. У Барбары и Джорджа Буш остались пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.