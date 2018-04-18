Пролеты над Россией: Госдеп сообщил о продлении разрешения для авиакомпаний

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские власти продлили разрешение на пролеты над своей территорией американских авиалайнеров, сообщили в госдепартаменте.

Ранее во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что действие нынешнего соглашения заканчивалось в 3.00 мск среды.

Представитель внешнеполитического ведомства США сообщил РИА Новости, что Министерство транспорта России проинформировало американскую сторону о продлении разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до 28 октября 2018 года

Несколько американских авиакомпаний подтвердили получение разрешения на эти пролеты, заявил представитель госдепа. По его словам, Минтранс также продлил разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля.

"Россия предлагает утвердить альтернативный маршрут для этих рейсов после 20 апреля. Мы консультируемся с авиакомпаниями США по российскому предложению", — сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжить обсуждения с Москвой "по этому и другим вопросам гражданской авиации", чтобы "предоставить как можно больше преимуществ американским перевозчикам".

"У нас десятилетиями были взаимовыгодные коммерческие авиационные отношения с Россией, в том числе и на пролетах американских авиакомпаний", — заявил представитель госдепа.

"Не паникуйте"

Ранее во вторник Науэрт сообщила, что некоторые коммерческие авиаперевозчики уже принимают решение по изменению маршрутов, опасаясь истечения разрешений на пролет.

При этом представитель госдепа отметила, что США не хотели бы, чтобы пролеты над российской территорией прекратились.

По словам Науэрт, американские чиновники хотели встретиться на этой неделе в Вашингтоне с представителями российских авиационных властей, однако мероприятие было отменено Москвой.

"Россия пока еще не дала понять, продлит ли она разрешение, которое истекает сегодня. Но правительство РФ заявило нашему посольству: "Не паникуйте, мы не собираемся навредить американскому авиасектору". Мы надеемся, что так и есть", — заявила Науэрт.

Ухудшение отношений

Шестого апреля Министерство финансов США объявило о расширении ограничительных мер в адрес России. В санкционном списке появились 24 чиновника и бизнесмена, а также 14 компаний.

США назвали новые меры "сигналом для Москвы". При этом в Вашингтоне отметили, что новые ограничения не связаны с конкретными событиями, а обусловлены "беззастенчивыми тенденциями поведения России по всему миру".

Госдума 15 мая рассмотрит в первом чтении проект об ответных мерах России на действия США. Законопроект предусматривает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.