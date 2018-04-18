Венесуэла обвинила Колумбию в заговоре против национальной валюты

МЕХИКО, 18 апр – РИА Новости. Власти Колумбии причастны к действиям против финансовой стабильности в Венесуэле и, в частности, против национальной валюты страны, заявил во вторник вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами.

По версии Каракаса, именно официальная Богота прикрывает действия финансовой мафии, которая вывозит из Венесуэлы наличность, усугубляя серьезный экономический кризис. "Мафиозное колумбийское правительство является соучастником – из Кукуты и Майкао – этих преступных сетей, которые нас постоянно атакуют", – приводит канал VTV заявление Эль-Аиссами.

Во вторник венесуэльские власти сообщили о задержании сразу 86 человек, связанных с вывозом большого объема венесуэльских купюр из страны. Также заблокированы 1,1 тысячи счетов таких лиц, выданы в общей сложности 125 ордеров на арест.

При этом курс национальной валюты Венесуэлы — боливара — продолжает стремительное падение к доллару США на "черном" рынке. Если еще в воскресенье за один доллар предлагали 483,7 тысячи боливаров, то во вторник его котировки достигли 551 тысячи боливаров, по данным портала Dolar Today.

Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. Ранее президент Николас Мадуро объявил о предстоящей с 4 июня деноминации боливара.