Хейли о заявлении про антироссийские санкции: я не путаюсь

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли раскритиковала главу национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу, который ранее объяснил заявление Хейли о введении новых санкций в отношении России "временной путаницей" и "шагом на опережение", а также подчеркнула, что ничего не путает.

"При всем уважении, я не путаюсь", — цитирует Хейли корреспондент телеканала Fox News Дана Перино в своем Twitter.

В минувшее воскресенье Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие, по мнению американской стороны, производству химического оружия. Москва и Дамаск опровергают информацию о химической атаке.

Издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп в понедельник решил приостановить введение новых санкций, поскольку "не чувствует себя уверенно по поводу их введения".