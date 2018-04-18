Глава Минфина Украины заявил, что рабство в стране отменили 20 лет назад

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости, Екатерина Соболь. Глава украинского Минфина Александр Данилюк, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, заявил, что рабство на Украине отменили 20 лет назад.

"Если бы я не был оптимистом, я бы не занимался работой, которой я занимаюсь. Это не рабство. Рабство на Украине отменили 20 лет назад", — пошутил он, отвечая на вопрос, насколько оптимистично он смотрит в экономическое будущее Украины.

Крепостное право на территории Российской Империи, куда входила большая часть украинской территории, было отменено в 1861 году.