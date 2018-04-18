Трамп потребовал от конгресса ужесточить иммиграционное законодательство

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп потребовал от конгресса изменить закон, который Верховный суд де-факто отменил во вторник, ужесточив правила депортации осужденных иммигрантов.

Верховный суд США назвал "неконституционно расплывчатым" закон, который предусматривает депортацию осужденных за тяжкие преступления иммигрантов, говорится в решении суда.

"Сегодняшнее решение суда означает, что конгресс должен закрыть лакуны, которые блокируют депортацию опасных иммигрантов-преступников, в том числе тех, кто совершил преступление с отягчающими обстоятельствами. Это кризис общественной безопасности, который может исправить конгресс. Палата представителей и сенат должны быстро принять законодательные поправки, которые позволят удалять склонных к насилию преступников-иностранцев из нашего общества", — написал Трамп в Twitter.

Верховный суд заявил, что закон в нынешнем виде создает трудности для судопроизводства в нижних инстанциях, поскольку из действующей формулировки закона неясно, какое преступление считать достаточно тяжким для депортации.

Министерство внутренней безопасности США уже заявило, что решение суда мешает федеральным властям депортировать преступников и делает страну "безопасной гаванью для преступников".