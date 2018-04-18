Трамп "благословил" КНДР и Южную Корею на проведение мирных переговоров

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "благословляет" КНДР и Южную Корею на проведение мирных переговоров.

Трамп отметил успех в проведении Олимпийских игр в Южной Корее и тот факт, что туда приехали спортсмены из КНДР.

"И у них есть мое благословение, чтобы обсудить вопрос завершения войны. Люди не осознают, что Корейская война еще не закончилась. Она идет прямо сейчас. И они обсуждают вопрос окончания войны. Так что у них определенно есть мое благословение", — сказал он в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде.