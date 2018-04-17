США ведут прямые переговоры с КНДР на очень высоком уровне, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США ведут прямые переговоры с КНДР на очень высоком уровне для организации президентского саммита.
Трамп позитивно оценил тот факт, что такие переговоры начались.
"Мы посмотрим, что произойдет", — добавил президент США.
Ранее Трамп сообщил, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он сказал, что встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.