В Эквадоре повстанцы похитили двух человек

МЕХИКО, 17 апр – РИА Новости. Правительство Эквадора объявило во вторник о новом похищении, осуществленном повстанцами в провинции Эсмеральдас на границе с Колумбией.

Как говорится в коммюнике министерства связи страны, похищены мужчина и женщина. Министр обороны Эквадора Патрисио Самбрано уточнил, что эти люди не были военными или полицейскими, а за похищение ответственен фронт имени Оливера Синистерры Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), действующих и на эквадорской территории.

Глава МВД Эквадора Сесар Навас полагает, что за похищением стоит лидер той же самой боевой группы, который недавно похитил и убил группу из трех сотрудников газеты Comercio, по прозвищу "Гуачо", сообщает портал Noticias 24.