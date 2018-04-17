США хотят провести с Россией встречу по вопросу пролетов авиалайнеров

ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. США хотят провести встречу с российскими властями по вопросу выдачи разрешений на пролеты американских самолетов над российской территорией, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
По ее словам, сейчас такие дискуссии с властями РФ ведут американские авиакомпании, а дипломаты США оказывают со своей стороны помощь в этих переговорах.
"Россия пока еще не дала понять, продлит ли она разрешение, которое истекает сегодня. Но правительство РФ заявило нашему посольству: "Не паникуйте, мы не собираемся навредить американскому авиасектору". Мы надеемся, что так и есть. Мы ожидаем ответа от России позднее сегодня (во вторник)", — сказала представитель госдепартамента.