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Sky News: Скрипалей отравили веществом в "жидком состоянии"

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1290)
22:4017.04.2018
(обновлено: 23:10 17.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОкружная больница Солсбери. Архивное фотоОкружная больница Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Нервно-паралитическое вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было в "жидком состоянии", сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британское Министерство природы.

В ведомстве также сообщили о завершении работ по очистке места, где были найдены следы боевого вещества А234.

Точно не "Новичок"

Утверждая, что яд находился в "жидком состоянии", британцы опровергают собственное заявление о том, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество, разработанное в рамках советской программы "Новичок". Об этом РИА Новости заявил один из разработчиков системы  химоружия Леонид Ринк.

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у ресторана Zizi, где ужинали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Водная рецептура бы моментально разложила (отравляющее. — Прим. ред.) вещество.<…> Если под жидкостью они подразумевают, что это чистое химическое вещество, а аналитики сказали, что там примеси нет, то это точно не "Новичок", никакая не бинарная система", — считает Ринк.

Эксперт также добавил, что со времен распада Советского Союза в России никто не занимался ни производством, ни хранением нервно-паралитических веществ, получивших наименование "Новичок". По словам Ринка, данный яд был произведен в США или Великобритании. В России не планировали дальнейшую разработку А234 и никаких запасов данного вещества сделано не было, утверждает химик.

Кроме того, А234 сужает зрачки пострадавшего, лишая человека зрения на длительный период времени, заметил Ринк. Тот факт, что Юлия Скрипаль после выписки смогла работать за компьютером, не соответствует указанным характеристикам яда.

Несостоятельность британской версии

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в эфире радио Sputnik заявил о том, что сообщение Sky News указывает на несостоятельность британской версии развития событий в Солсбери.

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фото
© AP Photo / PA/Andrew Matthews
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"Новичок", как они его называют, – это нервно-паралитический газ и в жидком виде его не бывает. Во всяком случае, в Советском Союзе ничего подобного не разрабатывалось", — отметил Никулин.

По мнению военного эксперта, при отравлении Скрипалей было использовано не А234, а какое-то другое вещество.

"То, что никто не погиб и что все пострадавшие быстро восстановились, говорит о том, что это было не нервно-паралитическое вещество, а что-то гораздо менее токсичное. Возможно, какое-то спецсредство", — считает Никулин.

Симптомы указывают на BZ

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о том, что швейцарский центр радиологического и химико-радиологического анализа в городе Шпиц обнаружил в пробах по "делу Скрипаля" вещество BZ, которое стояло на вооружении армий США и Британии и не производилось в России и СССР.

Шито белыми нитками
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Шито белыми нитками

"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток", — говорится в докладе швейцарского центра.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Детали отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии больше соответствуют последствиям применения BZ, заявил РИА Новости врач-токсиколог Алексей Водовозов.

"Мы даже не можем оценить, как выглядят люди (Сергей и Юлия Скрипаль. — Прим. ред.), потому что, например, при отравлении фосфорорганикой (в том числе А234. — Прим. ред.) там есть достаточно характерная симптоматика, которая сохраняется очень долго", — сообщил врач.

Водовозов также подчеркнул, что после применения веществ типа А234 пострадавшие не приходят в себя так быстро.

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© Ruptly
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"Если мы будем говорить о BZ, то это так называемый саботирующий агент, он не убивает человека, а выводит его из строя, вызывает у человека что-то вроде кратковременного психоза. И разница между действующей дозой и дозой летальной — очень широкая, то есть, чтобы убить этим веществом, надо очень постараться. Для него характерно отсроченное действие, то есть именно то, что не укладывается в симптомы отравления фосфорорганикой", — заметил эксперт.

Отравление в Солсбери

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. Британская сторона заявила о том, что Скрипалей отравили веществом А234, к которому Лондон приравнивает "Новичок".

Великобритания утверждает, что к "делу Скрипаля" причастна Россия, однако, доказательств в пользу этой версии до сих пор не предоставила. Москва категорически отрицает любые обвинения в свой адрес и настаивает на совместном расследовании инцидента в Солсбери.

Из-за "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства. Москва ответила зеркальными мерами.

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