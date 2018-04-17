Трамп заявил, что рассматривает пять мест для встречи с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
На вопрос, где он будет встречаться с северокорейским лидером, Трамп ответил: "Пять мест". Президент США не уточнил, в каких городах возможна встреча.
Он сказал, что встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.
Ранее Трамп планировал встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая.
Трамп сейчас встречается во Флориде с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.