Трамп заявил, что рассматривает пять мест для встречи с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

На вопрос, где он будет встречаться с северокорейским лидером, Трамп ответил: "Пять мест". Президент США не уточнил, в каких городах возможна встреча.

Он сказал, что встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.

Ранее Трамп планировал встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая.

Трамп сейчас встречается во Флориде с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.