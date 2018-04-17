Аваков обсудил с помощником госсекретаря США свой план по Донбассу и Крыму

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом пошаговый план взятия Донбасса и Крыма под контроль Киева.

З заст.Держсекретаря США з міжнародних питань у сфері боротьби з правоохоронних питань (INL) @StateINL Джеймсом Волшом узгодили подальші спільні плани щодо реформи НПУ – фокусуемося на кримінальному блоці, протидії наркозлочинності та безпеці кордону. pic.twitter.com/2Zr1nNrUq1 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 апреля 2018 г.

Накануне Аваков заявил, что Киеву необходимо возвращать себе контроль над Донбассом поэтапно, нужна "тактика мелких шагов, которым аплодируют все", а реинтегрировать сразу всю территорию региона невозможно. Согласно плану Авакова, "заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района". При этом он полагает, что территорию у линии соприкосновенья сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники.

​"С заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом очень детально обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step, и создание на Украине единой международной платформы по борьбе с организованной преступностью, в частности, российским криминалом", — написал Аваков в Twitter.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".