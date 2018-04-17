Аваков обсудил с помощником госсекретаря США свой план по Донбассу и Крыму

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом пошаговый план взятия Донбасса и Крыма под контроль Киева.
З заст.Держсекретаря США з міжнародних питань у сфері боротьби з правоохоронних питань (INL) @StateINL Джеймсом Волшом узгодили подальші спільні плани щодо реформи НПУ – фокусуемося на кримінальному блоці, протидії наркозлочинності та безпеці кордону. pic.twitter.com/2Zr1nNrUq1— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 апреля 2018 г.
"С заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом очень детально обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step, и создание на Украине единой международной платформы по борьбе с организованной преступностью, в частности, российским криминалом", — написал Аваков в Twitter.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.