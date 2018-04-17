Советник Трампа объяснил слова Хейли о новых санкциях против России

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Слова постпреда США при ООН Никки Хейли о введении новых санкций против России следует рассматривать как "шаг на опережение", вызванный "временной путаницей", заявил глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу.

"Она пошла на опережение. Она проделала отличную работу, она очень профессиональный постпред. В этом вопросе (санкций — ред.) могла быть временная путаница", — заявил Кудлоу.

В минувшее воскресенье Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие, по мнению американской стороны, производству химического оружия. Москва и Дамаск опровергают информацию о химической атаке.

Издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп в понедельник решил приостановить введение новых санкций, поскольку "не чувствует себя уверенно по поводу их введения".

Вместе с тем, по словам Кудлоу, несмотря на данное решение американского президента, США рассматривают дополнительные санкции против России.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.