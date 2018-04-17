Вице-премьер Турции пожаловался на несправедливость Евросоюза

АНКАРА, 17 апр — РИА Новости. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг обвинил в несправедливости Евросоюз, который затягивает введение для страны безвизового режима и заморозил переговоры о членстве Турции.

Ранее Еврокомиссия в ежегодном докладе по отношениям с Анкарой отметила, что Турция не выполнила семь из 72 требований, необходимых для введения безвизового режима с Евросоюзом. Как заявил во вторник еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнес Хан, Турция продолжает отдаляться от Евросоюза, в частности, в таких областях, как правовое государство и фундаментальные права.

"Политика ЕС по отношению к нам несправедливая. Мы призываем относиться к работе над докладом объективно, но, к сожалению, в нем присутствует необъективность. Наша цель — полноправное членство в ЕС — неизменна. Не Турция, а ЕС находит причины, чтобы не допустить вступления. Но если они не хотят принимать Турцию, пусть открыто это скажут. Мы будем продолжать бороться с террористическими организациями вне зависимости от того, признает их таковыми комиссия ЕС или нет", — сказал Боздаг журналистам.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий.

Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Однако отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.