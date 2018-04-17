Американское посольство в Афинах забросали яйцами

АФИНЫ, 17 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Многотысячный антивоенный митинг проходит в эти минуты возле посольства США в Афинах, его участники забрасывают американскую дипмиссию яйцами.

В Афинах с пятницы ежедневно проходят антивоенные выступления. Сегодня антивоенный марш проводит коммунистический профсоюз ПАМЕ.

Thousands march to the U.S. Embassy in Athens protesting against #SyriaStrikes. pic.twitter.com/McLBVS6psc — Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) 17 апреля 2018 г.

Митинг "против нового империалистического преступления с нападениями в Сирии и против участия Греции в опасных планах США—НАТО—ЕС" начался в 19 часов на площади Синтагма возле парламента, он проходит под лозунгами "Ни земли, ни воды убийцам народов", " НАТО — вон, бомбами и напалмом вы убиваете народы".

Участники митинга требуют остановить интервенцию в Сирии, запретить участие Греции в планах США, НАТО и ЕС, закрыть военную базу в Суде на Крите и все остальные военные базы, не предоставлять наземное, морское и воздушное пространства Вооруженным силам США, НАТО и ЕС, изгнать НАТО из Эгейского моря и других морей.

От парламента марш двинулся к американскому посольству мимо дипмиссий Великобритании, Франции и представительства ЕС, подступы к которым были перегорожены автобусами полиции. Протестующие забросали яйцами сначала только что отремонтированное здание представительства Евросоюза, а затем американское посольство.

Накануне участники антивоенной демонстрации в Афинах попытались снести памятник президенту США Гарри Трумэну, полиция применила слезоточивый газ и дубинки для разгона демонстрантов. Памятник Трумэну установлен в знак "признательности за принятие доктрины Маршалла". Протестующие набросили веревку на бронзовую статую и пытались свалить ее. Полиция применила слезоточивый газ и начала избивать дубинками нескольких демонстрантов, три человека получили серьезные травмы. Несколько участников акции были задержаны.