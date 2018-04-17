Турция обвинила Грецию в провокациях в Эгейском море и пригрозила ответом

АНКАРА, 17 апр — РИА Новости. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг обвинил Грецию в провокационной деятельности в Эгейском море и пригрозил дать ответ, если она продолжится.

Ранее премьер Турции Бинали Йылдырым осудил Грецию за установку ее флага на одном из спорных островов в Эгейском море и рекомендовал Афинам воздержаться от эскалации в этом регионе.

"Мы предприняли очень важные шаги для добрососедских отношений с Грецией. Но Афины из-за своей внутренней политики делают провокационные заявления. Наши отношения не должны быть жертвой внутриполитических расчетов. Пусть Греция не ждет, что мы спокойно будет реагировать на подобные действия в Эгейском море. Приехали, установили флаг, сказали, что "этот остров наш"…. Они должны прекратить свои провокации, иначе нам тоже придется пойти на шаги, которые бы мы не хотели предпринимать", — сказал Боздаг журналистам.

По его словам, "Турция ведет себя зрело, в отличие от Греции, занимающейся детскими провокациями". Боздаг добавил, что Турция по-прежнему требует от Греции выдачи восьми своих военных, бежавших на вертолете после попытки переворота в тюле 2016 года.

В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (в Турции их называют Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США.

МИД Греции 1 апреля заявил, что суверенитет Греции над островами Имиа бесспорен и Турции следует "взвешивать слова". Так Афины ответили на заявление представителя МИД Турции Хами Аксоя, что два острова в Додеканесском архипелаге в Эгейском море "принадлежат Турции, этот вопрос не подлежит обсуждению" и Греция не имеет права включать эти острова экологическую программу Евросоюза Natura 2000.