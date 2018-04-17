Правительство Турции продлило режим ЧП в стране на три месяца

АНКАРА, 17 апр — РИА Новости. Правительство Турции приняло решение продлить действие режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, заявил во вторник вице-премьер Бекир Боздаг.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он шесть раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.

Ранее во вторник Совет национальной безопасности Турции рекомендовал продлить режим ЧП еще на 3 месяца. Заседание прошло под председательством президента страны Тайипа Эрдогана. После этого состоялось заседание правительства.

"Правительство приняло решение продлить режим ЧП в стране еще на три месяца", — сказал Боздаг журналистам.

Ожидается, что в среду решение правительства будет утверждено парламентом Турции.