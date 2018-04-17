Армянская оппозиция объявила о создании комитета "бархатной революции"

ЕРЕВАН, 17 апр — РИА Новости. Оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий акции протеста против экс-президента Армении Сержа Саргсяна, объявил о создании комитета "бархатной революции".

По его словам, эта структура будет руководить движением и "доведет его до победного конца". "Ревкомы будут созданы во всех регионах для блокады госведомств, и очень скоро эти ведомства, в том числе полиция, будут выполнять приказы революционных комитетов", — сказал политик на митинге.

Он также заявил, что блокада госведомств в областях страны начнется в среду, в Ереване его сторонники намерены установить пропускные пункты для представителей власти.

После митинга оппозиция начнет шествие по улицам столицы. При этом Пашинян призвал протестующих не оставаться на площадях.

"Проводим шествие, возвращаемся на площадь Республики, слушаем музыку и отправляемся ночевать домой", — сказал он.

Акции протеста против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались на прошлой неделе. Оппозиция обвиняет бывшего главу государства в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейским удалось их оттеснить, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции".

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник утвердил Сагрсяна на посту премьера. Ранее в силу вступили поправки к конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

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