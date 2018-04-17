Армянская оппозиция объявила о создании комитета "бархатной революции"

ЕРЕВАН, 17 апр — РИА Новости. Оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий акции протеста против экс-президента Армении Сержа Саргсяна, объявил о создании комитета "бархатной революции".
Он также заявил, что блокада госведомств в областях страны начнется в среду, в Ереване его сторонники намерены установить пропускные пункты для представителей власти.
После митинга оппозиция начнет шествие по улицам столицы. При этом Пашинян призвал протестующих не оставаться на площадях.
"Проводим шествие, возвращаемся на площадь Республики, слушаем музыку и отправляемся ночевать домой", — сказал он.
В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейским удалось их оттеснить, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции".
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник утвердил Сагрсяна на посту премьера. Ранее в силу вступили поправки к конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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