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Саргсяна избрали премьером Армении, несмотря на акции протеста

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Главное за 17 апреля 2018 года (10)
19:5717.04.2018
(обновлено: 20:00 17.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСерж Саргсян. Архивное фотоСерж Саргсян. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Депутаты Национального собрания (парламента) Армении избрали премьером бывшего президента страны Сержа Саргсяна. При этом лидер акции протеста, оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил о начале "ненасильственной бархатной революции" в стране.

Президент Армении Серж Саргсян. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Армении подписал указ о назначении Саргсяна премьером
Ранее в Армении вступили в силу конституционные реформы, наделяющие основными полномочиями по управлению страной парламент и правительство. За новым президентом Арменом Саркисяном оставлены лишь представительские функции. Таким образом, возглавив кабмин, Саргсян фактически вернул себе всю полноту власти.

Акции против избирания Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет бывшего президента в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. Демонстранты блокируют улицы и госучреждения. В понедельник они попытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек.

Выборы нового премьера

Кандидатуру Саргсяна поддержали депутаты от выдвинувших его фракций коалиции— Республиканской партии Армении и "Дашнакцутюн", против проголосовала оппозиционная фракция "Елк". Другая оппозиционная сила — блок "Царукян" — единого решения по выборам премьера не принимала, депутаты голосовали по собственному усмотрению. В результате кандидатуру Саргсяна поддержали 77 депутатов, против выступили 17.

Лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян на улице Еревана, где проходит акция протеста сторонников оппозиции
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Лидер протеста в Армении пригрозил "парализовать системы госуправления"
Саргсян призвал оппозиционеров приложить все усилия, чтобы вернуть Пашиняна с улицы в парламент. "Это будет вашим величайшим достижением", — сказал он.

Своими главными приоритетами на посту премьера Саргсян назвал обеспечение безопасности страны, укрепление армии, а также урегулирование карабахского конфликта и решение демографической проблемы.

"Бархатная революция"

Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. Во вторник утром митингующие начали перекрывать улицы армянской столицы, однако полиция разблокировала дороги.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. 17 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. 17 апреля 2018

В день выборов Пашинян не стал повторять попытку прорыва к зданию парламента, хотя обещал, что его сторонники заблокируют все подходы к Национальному собранию, чтобы сорвать голосование. Перед обсуждением вопроса о кандидатуре премьера он призвал сторонников переместиться к площади Республики, объявив о начале "бархатной революции".

Участники акции протеста сторонников оппозиции на улице Амирян в Ереване. 17 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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В Ереване освободили задержанных участников акции протеста
"В стране создалась революционная ситуация, и я объявляю о старте ненасильственной народной бархатной революции", — заявил Пашинян на митинге.

Кроме того, он угрожает "парализовать системы госуправления" в Армении. "В этом случае следующим этапом должно стать формирование альтернативных звеньев управления, которые возьмут на себя ответственность за руководство государством", — сказал Пашинян.

"Парализовать" систему государственного управления он намерен с помощью "блокады" зданий госорганов. Демонстранты уже окружили здания Генпрокуратуры, кассационного суда, а также правительственный комплекс, где находятся ряд министерств, в том числе МИД.

Позиция властей

Полиция пока не вмешивается в действия оппозиции, хотя предупреждает о возможности прекращения акций. Каких-либо серьезных столкновений между митингующими и полицией во вторник не было.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. 17 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. 17 апреля 2018

При этом Специальная следственная служба сообщила, что в рамках уголовного дела, возбуждённого по статьям "массовые беспорядки" и "организация и проведение собраний с нарушением закона", задержан мужчина, при обыске у него изъяты 17 металлических прутьев и три деревянные дубинки. Ранее в ходе расследования этого дела были задержаны два человека. Их подозревают в незаконном проникновении в считающееся стратегическим объектом здание Общественного радио.

Жертв не хочет никто

Акция протеста оппозиции в Ереване. 16 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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В Армении лидер оппозиции объявил "бархатную революцию"
По мнению политолога Вигена Акопяна, действия властей и оппозиции отдаляют возможность повторения событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновений между полицией и противниками избрания Саргсяна президентом погибли 10 человек.

"Думаю, власти на данный момент пытаются избегать подобного, так как Серж Саргсян уже однажды пришел к власти после таких случаев и этот комплекс у него не прошел. Относительное мягкое поведение полиции в основном обусловлено этим", — сказал Акопян РИА Новости.

По его словам, оппозиция также пытается избегать подобного развития событий, поскольку Пашинян тоже принимал участие в событиях 1 марта 2008 года. "Этим обусловлены его заявления о мирном характере акций. Такие стремления отдаляют возможность подобного варианта", — полагает эксперт.

Вместе с тем, как отметил политолог Сергей Шакарянц, в 2008 году также никто не предполагал, что произойдут трагические события. "Мы все думали, что руководители оппозиции — это ответственные граждане Армении, а не исполнители третьих сил", — сказал он РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов на улице Еревана, где проходит акция протеста сторонников оппозиции
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Протесты в Ереване организованы из-за рубежа, считает эксперт
При этом Шакарянц считает, что события 1 марта 2008 года спровоцировал Пашинян.

"Все понимали, что достаточно одной провокации. Поэтому, если господин Пашинян спустя 10 лет опять решил поиграть в кошки-мышки со своей судьбой или судьбой страны, то что я или кто-то другой может ожидать или утверждать? У этого человека есть опыт создания провокационных ситуаций", — подчеркнул политолог.

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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкМужчина на улице Еревана, где проходит акция протеста сторонников оппозиции
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Мужчина на улице Еревана, где проходит акция протеста сторонников оппозиции
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