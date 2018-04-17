Саргсяна избрали премьером Армении, несмотря на акции протеста

ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Депутаты Национального собрания (парламента) Армении избрали премьером бывшего президента страны Сержа Саргсяна. При этом лидер акции протеста, оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил о начале "ненасильственной бархатной революции" в стране.
Акции против избирания Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет бывшего президента в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. Демонстранты блокируют улицы и госучреждения. В понедельник они попытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек.
Выборы нового премьера
Кандидатуру Саргсяна поддержали депутаты от выдвинувших его фракций коалиции— Республиканской партии Армении и "Дашнакцутюн", против проголосовала оппозиционная фракция "Елк". Другая оппозиционная сила — блок "Царукян" — единого решения по выборам премьера не принимала, депутаты голосовали по собственному усмотрению. В результате кандидатуру Саргсяна поддержали 77 депутатов, против выступили 17.
Своими главными приоритетами на посту премьера Саргсян назвал обеспечение безопасности страны, укрепление армии, а также урегулирование карабахского конфликта и решение демографической проблемы.
"Бархатная революция"
Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. Во вторник утром митингующие начали перекрывать улицы армянской столицы, однако полиция разблокировала дороги.
В день выборов Пашинян не стал повторять попытку прорыва к зданию парламента, хотя обещал, что его сторонники заблокируют все подходы к Национальному собранию, чтобы сорвать голосование. Перед обсуждением вопроса о кандидатуре премьера он призвал сторонников переместиться к площади Республики, объявив о начале "бархатной революции".
Кроме того, он угрожает "парализовать системы госуправления" в Армении. "В этом случае следующим этапом должно стать формирование альтернативных звеньев управления, которые возьмут на себя ответственность за руководство государством", — сказал Пашинян.
"Парализовать" систему государственного управления он намерен с помощью "блокады" зданий госорганов. Демонстранты уже окружили здания Генпрокуратуры, кассационного суда, а также правительственный комплекс, где находятся ряд министерств, в том числе МИД.
Позиция властей
Полиция пока не вмешивается в действия оппозиции, хотя предупреждает о возможности прекращения акций. Каких-либо серьезных столкновений между митингующими и полицией во вторник не было.
При этом Специальная следственная служба сообщила, что в рамках уголовного дела, возбуждённого по статьям "массовые беспорядки" и "организация и проведение собраний с нарушением закона", задержан мужчина, при обыске у него изъяты 17 металлических прутьев и три деревянные дубинки. Ранее в ходе расследования этого дела были задержаны два человека. Их подозревают в незаконном проникновении в считающееся стратегическим объектом здание Общественного радио.
Жертв не хочет никто
"Думаю, власти на данный момент пытаются избегать подобного, так как Серж Саргсян уже однажды пришел к власти после таких случаев и этот комплекс у него не прошел. Относительное мягкое поведение полиции в основном обусловлено этим", — сказал Акопян РИА Новости.
По его словам, оппозиция также пытается избегать подобного развития событий, поскольку Пашинян тоже принимал участие в событиях 1 марта 2008 года. "Этим обусловлены его заявления о мирном характере акций. Такие стремления отдаляют возможность подобного варианта", — полагает эксперт.
Вместе с тем, как отметил политолог Сергей Шакарянц, в 2008 году также никто не предполагал, что произойдут трагические события. "Мы все думали, что руководители оппозиции — это ответственные граждане Армении, а не исполнители третьих сил", — сказал он РИА Новости.
"Все понимали, что достаточно одной провокации. Поэтому, если господин Пашинян спустя 10 лет опять решил поиграть в кошки-мышки со своей судьбой или судьбой страны, то что я или кто-то другой может ожидать или утверждать? У этого человека есть опыт создания провокационных ситуаций", — подчеркнул политолог.
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