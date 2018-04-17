РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В ООН нашли нарушения прав человека в ситуации с блокировкой Telegram

Сюжет:
Блокировка Telegram в России (79)
19:4617.04.2018
(обновлено: 19:50 17.04.2018)
0166133
© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram. Архивное фотоЛоготип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости

ЖЕНЕВА, 17 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. При судебном разбирательстве по делу Telegram не были соблюдены международные стандарты в области прав человека, заявил РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл.

Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Дуров объяснил важность российского рынка Telegram личными соображениями
"В случае с шестью лицами, о которых идет речь, похоже, отсутствовали необходимые юридические гарантии, в частности, распоряжение суда, на основании которого мог быть совершен запрос о предоставлении ключей шифрования. Международные стандарты в области прав человека требуют наличие юридических гарантий и надзора", — сказал он.

В этой связи Колвилл напомнил о заявлении спецдокладчика ООН по свободе выражения мнения Дэвида Кея, который отмечал ранее, что предоставление шифров данных по решению суда может допускаться, только если они касаются отдельных случаев, при наличии судебного ордера для каждой отдельной ситуации и при соблюдении процедурных прав для граждан, а не в массовом порядке.

Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости
В Москве суд оштрафовал двух девушек за акцию в поддержку Telegram
По словам представителя УВКПЧ, блокировка мессенджера является необычайно непропорциональной реакцией властей. "Блокирование сервиса сообщений Telegram для всех в России из-за разбирательства в отношении шести отдельных лиц совершенно явно является исключительно непропорциональным ответом (властей РФ)", — сказал он.

Колвилл при этом напомнил о похожей ситуации с запросом со стороны ФБР кодов для взлома шифрования телефонов Apple в связи с убийствами в американском Сан-Бернардино в 2016 году. Тогда Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн выступил с резкой критикой властей США, заявив, что, требуя данные шифрования, они "открывают ящик Пандоры", а результаты деятельности ФБР в этом случае могут негативно сказаться на правах человека миллионов людей по всему миру.

Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Юристы Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России
"Обсуждения вокруг шифрования излишне сфокусированы на одной стороне монеты безопасности, в частности, на его потенциале быть использованным для преступных целей во времена терроризма. Другая сторона этой монеты заключается в том, что, ослабляя защиту шифрования, можно создать большую угрозу для национальной и международной безопасности", — напомнил Колвилл слова главы УВКПЧ ООН.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена