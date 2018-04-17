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Эксперт прокомментировал сообщения СМИ об отравлении Скрипалей жидкостью

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1285)
19:3217.04.2018
(обновлено: 20:17 17.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкУказатель окружной больницы СолсбериУказатель окружной больницы Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Боевое вещество А234, которым, по мнению британской стороны, якобы могли отравить Скрипалей, в жидкой форме быстро разлагается и теряет свой эффект, рассказал РИА Новости один из разработчиков системы химического оружия "Новичок", к которой британцы приравнивают вещество А234, Леонид Ринк.

Следственные мероприятия, связанные с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери
© AP Photo / Frank Augstein
Sky News: Скрипалей отравили веществом в жидком виде

Как сообщил ранее телеканал Sky News, британское Минприроды заявило, что нервно-паралитическое вещество, использованное при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, было в "жидком состоянии". По данным ведомства, в качестве основного места, где произошло отравление, рассматривается дом Скрипаля. Минприроды и МВД Британии сообщили, что в Солсбери завершаются работы по очистке мест, где были найдены следы отравляющего вещества.

"А234, о котором они говорят, действительно жидкое вещество. Но они обманули всех уже много раз, сказав, что это был гель. Водная рецептура бы моментально разложила (отравляющее. — Прим. ред.) вещество. Гель тоже жидкое вещество, пусть не столь подвижное, как вода. Сам термин "жидкое" ни на что не влияет в той ситуации, в которую англичане себя поставили. Если под жидкостью они подразумевают, что это чистое химическое вещество, а аналитики сказали, что там примеси нет, то это точно не "Новичок", никакая не бинарная система", — рассказал Ринк.

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AFP 2018 / Ben Stansall
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Кроме того, отметил он,  со времен распада СССР в России никто не занимался ни производством, ни хранением отравляющих веществ, которые получили наименование "Новичок". "Это вещество стопроцентно производства Великобритании или США, поскольку в России лет 25 никто не видел и не делал ничего подобного. Во-первых, потому что оно не было выбрано для дальнейшей разработки. Во-вторых, никаких запасов его никто не делал", — сказал эксперт.

По его словам, отравляющее вещество BZ, о котором ранее упоминал министр иностранных дел России Сергей Лавров и которое стояло на вооружении стран НАТО, вполне могло быть применено в жидком виде, например в виде спрея. Само вещество BZ — порошкообразное, но для того, чтобы нанести его на объект, может использоваться жидкий раствор.

Помимо того, отметил эксперт, А234, даже если не убьет жертву, сужает зрачки пострадавшего, делая его слепым на длительное время, что противоречит информации о том, что Юлия Скрипаль после выздоровления могла работать с компьютерной техникой. Иное дело, отмечает Ринк, BZ — он, наоборот, увеличивает зрачки, позволяя человеку видеть.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно Российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении армий США и Британии и не производилось в России и СССР.

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