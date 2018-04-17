Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. РФ призывает страны G7 воздержаться от распространения сомнительных умозаключений по "делу Cкрипаля", не достойных серьезного экспертного уровня, говорится в заявлении заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.

По словам Рябкова, министры иностранных дел G7 вновь озвучили вымышленные, абсолютно ничем не подкрепленные обвинения в адрес России в связи с отравлением на территории Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Под надуманным предлогом нам опять "предъявляются требования" объявить в ОЗХО все данные о якобы имевшейся в нашей стране программе создания нервно-паралитического вещества "Новичок". В общем, ничего нового. Западные коллеги, как это у них давно повелось, передергивают факты и артикулируют фразы, видимо, затвержденные в некоторых столицах к тиражированию "под копирку". Аргументация прежняя, сводящаяся в итоге к пресловутому "highly likely" (весьма вероятно) – и не более", — заявил Рябков.

"Призываем страны "семерки" воздерживаться от распространения сомнительных умозаключений, не достойных серьезного экспертного уровня. К весьма вольной интерпретации фактов этой группой стран мы уже привыкли, но не хотелось бы, чтобы международное сообщество подпитывалось из этого "загрязненного источника", — сообщил Рябков.

В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Рябков напомнил, что в соответствии с указом президента Российской Федерации еще в 1992 г. прежние советские разработки в области химического оружия на территории новой России были прекращены и никак не возобновлялись.

"Россия стала одним из наиболее активных участников вступившей в силу в 1997 г. КЗХО. В 2017 г. весь находившийся в Российской Федерации ещё со времен СССР химический арсенал был уничтожен строго по правилам КЗХО и под самым пристальным контролем ОЗХО", — добавил он.

Рябков напомнил, что в середине 1990-х гг. западные спецслужбы вывезли на территорию своих стран ряд бывших советских специалистов, в том числе из "ГосНИИОХТ" (Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии), а также некоторую документацию бывшей химпрограммы СССР.

"Исследования, ранее проводившиеся в СССР, были тогда продолжены именно в странах "коллективного Запада". Достигнутые там результаты по созданию новых отравляющих веществ, которые по каким-то своим соображениям на Западе стали классифицировать под общим наименованием "Новичок", были отражены более чем в 200 открытых источниках стран НАТО", — указал замглавы МИД РФ.

"Приходится также вновь отметить то, что старательно замалчивается "семерочниками". В настоящее время именно США, а не Россия или Сирия, остаются единственной страной-участницей КЗХО, которая почему-то по-прежнему упорно сохраняет у себя весьма значительный арсенал химического оружия. Более того, в США, и это также известно из открытых источников, патентуются различные изобретения, связанные с применением полноценных боевых отравляющих веществ, в том числе нервно-паралитического действия", — добавил он.

Замглавы МИД РФ также призвал участников "группы семи" перебороть конъюнктурные амбиции и не подрывать дух и букву КЗХО.

"Рассчитываем, что коллеги учтут изложенное в преддверии спецсессии Исполсовета ОЗХО 18 апреля обсуждения в этот же день ситуации вокруг "дела Скрипалей" в СБ ООН, сделают соответствующие выводы на будущее", — заключил он.