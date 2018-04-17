МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. РФ призывает страны G7 воздержаться от распространения сомнительных умозаключений по "делу Cкрипаля", не достойных серьезного экспертного уровня, говорится в заявлении заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.
"Под надуманным предлогом нам опять "предъявляются требования" объявить в ОЗХО все данные о якобы имевшейся в нашей стране программе создания нервно-паралитического вещества "Новичок". В общем, ничего нового. Западные коллеги, как это у них давно повелось, передергивают факты и артикулируют фразы, видимо, затвержденные в некоторых столицах к тиражированию "под копирку". Аргументация прежняя, сводящаяся в итоге к пресловутому "highly likely" (весьма вероятно) – и не более", — заявил Рябков.
"Призываем страны "семерки" воздерживаться от распространения сомнительных умозаключений, не достойных серьезного экспертного уровня. К весьма вольной интерпретации фактов этой группой стран мы уже привыкли, но не хотелось бы, чтобы международное сообщество подпитывалось из этого "загрязненного источника", — сообщил Рябков.
В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
"Россия стала одним из наиболее активных участников вступившей в силу в 1997 г. КЗХО. В 2017 г. весь находившийся в Российской Федерации ещё со времен СССР химический арсенал был уничтожен строго по правилам КЗХО и под самым пристальным контролем ОЗХО", — добавил он.
Рябков напомнил, что в середине 1990-х гг. западные спецслужбы вывезли на территорию своих стран ряд бывших советских специалистов, в том числе из "ГосНИИОХТ" (Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии), а также некоторую документацию бывшей химпрограммы СССР.
"Исследования, ранее проводившиеся в СССР, были тогда продолжены именно в странах "коллективного Запада". Достигнутые там результаты по созданию новых отравляющих веществ, которые по каким-то своим соображениям на Западе стали классифицировать под общим наименованием "Новичок", были отражены более чем в 200 открытых источниках стран НАТО", — указал замглавы МИД РФ.
Замглавы МИД РФ также призвал участников "группы семи" перебороть конъюнктурные амбиции и не подрывать дух и букву КЗХО.
"Рассчитываем, что коллеги учтут изложенное в преддверии спецсессии Исполсовета ОЗХО 18 апреля обсуждения в этот же день ситуации вокруг "дела Скрипалей" в СБ ООН, сделают соответствующие выводы на будущее", — заключил он.