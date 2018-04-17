Видеоагентство Ruptly заявило о перебоях в работе

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Видеоагентство Ruptly столкнулось с перебоями в работе сайтов, сообщил РИА Новости директор цифровых технологий Ruptly Дмитрий Кешишев.

Накануне Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В связи с этим проблемы возникали в работе некоторых интернет-сервисов.

"Утром возникли трудности в доступе к сайту ruptly.tv из-за блокировки платежного сервиса Taxamo, участвующего в работе сайта. В данный момент сайт прямых трансляций live.ruptly.tv недоступен через большинство российских провайдеров, включая "Мегафон", — сказал Кешишев.

"Сейчас сайт live.ruptly.tv не работает ни с "Билайна", ни с "Мегафона", а ruptly.tv доступен с перебоями", — добавил собеседник агентства.

Глобальное видеоагентство Ruptly запущено телеканалом RT в 2013 году, сейчас его материалами пользуются уже свыше 1000 медиакомпаний из более чем 80 стран — от крупных телеканалов до онлайн- и мобильных платформ. Материалы Ruptly можно увидеть в эфире и на сайтах онлайн-платформ CNN, NBC, CBS, Mail Online, AlJazeera, VICE, The Guardian, NHK, India Today, Telesur, ВГТРК и других телеканалов. В октябре 2017 года агентство запустило платформу Ruptly Live, которая позволяет клиентам транслировать до девяти прямых включений одновременно, в том числе прямые трансляции в формате 360 градусов.