Эксперты ООН вновь осудили применение Израилем оружия рядом с сектором Газа

ЖЕНЕВА, 17 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ООН вновь осудили применение израильскими военными огнестрельного оружия с боевыми патронами против невооруженных палестинских митингующих на границе с сектором Газа, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Совета ООН по правам человека.

"Несмотря на готовность Израиля расследовать события нескольких прошедших недель, израильские военные продолжают применять боевое оружие и резиновые пули против митингующих, убивая и нанося ранения десяткам в основном не вооруженных человек – женщинам, мужчинам и детям. Мы выражаем свою ярость в связи с этими обстрелами, которые могли привести к беззаконным убийствам и очень высокому количество раненых", — отмечается в заявлении.

Эксперты напомнили, что за три недели протестов на границе с сектором Газа было убито 28 палестинцев и свыше 1600 человек получили ранения. Среди убитых было трое детей и журналист, на одежде которого был размещен четко различимый логотип прессы. По мнению экспертов СПЧ ООН, таким образом израильские военные нарушают ряд конвенций и принципов и конвенций в области международного права. Они также вновь призвали ООН создать независимую комиссию по расследованию событий на границе с Газой, начиная с 30 марта.

Заявление подписали спецдокладчик ООН по внесудебным, массовым и произвольным казням Аньес Каламар, спецдокладчик по правам человека на достойное проживание Лейляни Фара, спецдокладчик по ситуации с правами человека правозащитников Мише Фрост, спецдокладцик по негативному влиянию санкций Иднисс Джазаири, спецдокладчик по ситуации с правами человека на оккупированных с 1967 года палестинских территориях Майкл Линк и спецдокладчик по правам и свободам собрания и ассоциаций Ньялетсосси Клемент Воуль.

Как ожидается, манифестации на границе Газы будут продолжаться до 15 мая.