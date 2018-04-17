В ЛНР заявили, что диверсионные группы ВСУ тренируют инструкторы НАТО

ЛУГАНСК,17 апр — РИА Новости. Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики заявило, что диверсионные группы украинских силовиков в Донбассе готовят инструкторы из стран НАТО.
По данным ведомства, в группу входили четверо подданных Норвегии и один — Дании, а также граждане Канады и Латвии. "Устанавливается причастность выявленных лиц к совершению военных и иных преступлений против мирных жителей Донбасса", — добавили в пресс-службе.
В МГБ уточнили, что следственный отдел министерства государственной безопасности продолжает расследование уголовного дела о военных преступлениях, совершенных украинскими силовиками на территории ЛНР. На данный момент проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к гибели жителей республики.