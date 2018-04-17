"Оппозиционный блок" назвал предвыборным пиаром идею Порошенко о церкви

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко и детьми во время праздничного богослужения в Киеве. Архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко и детьми во время праздничного богослужения в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" считает предвыборным пиаром предложение президента Петра Порошенко обратиться к Константинопольскому патриархату о создании на Украине единой поместной автокефальной церкви, это приведет к еще большему расколу в обществе, говорится в заявлении на сайте партии.

Ранее во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную раду поддержать его обращение. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение Константинопольскому патриарху.

"На пятом году своей каденции президент решил заняться вопросами обустройства церковной жизни. "Оппозиционный блок" считает такую активность крайне неудачным предвыборным политическим пиаром. Согласно конституции, Украина является светским государством, поэтому политики не могут и не должны вмешиваться в дела церкви. Мы считаем, что такое вмешательство приведет к еще большему расколу в обществе и украинском православии", — говорится в заявлении партии, обнародованном во вторник.

В партии считают, что нынешний раскол в украинском православии будет преодолен, но усилиями духовенства и самой церкви, без участия политиков.

"Оппозиционный блок" осуждает любые попытки политического пиара на вопросах, связанных с церковным устройством, а также нападки на каноническую церковь, совершаемые в последнее время некоторыми политсилами и радикальными элементами", — заявили в партии.

В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.