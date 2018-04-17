"Оппозиционный блок" назвал предвыборным пиаром идею Порошенко о церкви

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" считает предвыборным пиаром предложение президента Петра Порошенко обратиться к Константинопольскому патриархату о создании на Украине единой поместной автокефальной церкви, это приведет к еще большему расколу в обществе, говорится в заявлении на сайте партии.
"На пятом году своей каденции президент решил заняться вопросами обустройства церковной жизни. "Оппозиционный блок" считает такую активность крайне неудачным предвыборным политическим пиаром. Согласно конституции, Украина является светским государством, поэтому политики не могут и не должны вмешиваться в дела церкви. Мы считаем, что такое вмешательство приведет к еще большему расколу в обществе и украинском православии", — говорится в заявлении партии, обнародованном во вторник.
"Оппозиционный блок" осуждает любые попытки политического пиара на вопросах, связанных с церковным устройством, а также нападки на каноническую церковь, совершаемые в последнее время некоторыми политсилами и радикальными элементами", — заявили в партии.
В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.