В США смоделировали ядерный взрыв около Белого дома

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ученые из Политехнического университета Виргинии смоделировали взрыв атомной бомбы в центре Вашингтона. Видео "катастрофы" опубликовано на YouTube-канале журнала Science Magazine.

В ролике воспроизводится взрыв пяти килограммов высокообогащенного урана. Согласно сценарию, бомба, попавшая в руки террористов, была замаскирована под обычный фургон доставки и находилась всего в нескольких кварталах от Белого дома.

В комментарии к видео ученые подробно описали предполагаемые последствия взрыва: человеческие жертвы, разрушенные здания, отключения света, распространение радиации.

"Мгновенно большая часть городского квартала исчезает в ядерном огненном шаре размером в две трети от того, что охватил Хиросиму в Японии", — говорится в описании к компьютерной симуляции.

Моделируя ядерный взрыв, ученые создали подробную карту американской столицы с виртуальным населением. Видеоролик воспроизводит различные варианты поведения людей в чрезвычайной ситуации: панику, попытки разыскать членов семьи, найти укрытие. Динамика изменения этих поведенческих моделей также показана в ролике. При этом учитываются нерациональные действия населения, например, игнорирование призывов к эвакуации.

В видео также показаны способы минимизировать ущерб от предполагаемой катастрофы.