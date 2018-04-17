Сенатор сообщил имена осужденных в Ираке за участие в ИГ* россиянок

ГРОЗНЫЙ, 17 апр — РИА Новости. Стали известны имена двух осужденных во вторник судом Ирака за участие в ИГ* ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) россиянок – это Алиса Исмаилова и Эльвира Магомедханова из Дагестана, сообщил РИА Новости российский сенатор, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Ранее иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление Высшего судебного совета Ирака сообщил, что центральный уголовный суд Ирака приговорил семь иностранок, в том числе двух россиянок, из террористической группировки ИГ* к пожизненному заключению или смертной казни.

В заявлении говорилось, что уголовный суд приговорил к пожизненному заключению одну француженку и двух россиянок из ИГ*. Согласно документу, три женщины из Азербайджана и одна из Киргизии, относящиеся к группировке ИГ*, приговорены к смертной казни.

"Это Алиса Исмаилова и Эльвира Магомедханова, их приговорили к пожизненному заключению", — сообщил имена и фамилии россиянок Сабсаби, ссылаясь на представителя иракского суда.

По его словам, в течение 15 дней российская сторона либо близкие родственники осужденных могут подать на апелляцию.

"Мы делали все от нас зависящее, чтобы, не нарушая законы Ирака, облегчить участь российских женщин, находящихся в заключении", — заметил Сабсаби.

Ранее РИА Новости публиковало список заключенных в багдадской тюрьме россиянок, предоставленный властями Чечни. Фамилии осужденных значатся в этом списке.

В нем приводятся сведения, что в тюрьме содержатся Магомедханова Эльвира Магомедхановна, 1997 года рождения, уроженка города Дербент (Дагестан), с ней двое детей от года до трех лет, а также Исмаилова Алиса Джавидовна из Махачкалы.

В начале марта Сабсаби сообщил РИА Новости, что в центральной женской тюрьме Багдада содержатся 57 гражданок России и около 100 их детей, помещенных туда после освобождения правительственными силами территорий, подконтрольных террористической группировке ИГ. Сообщалось, что среди заключенных женщины из Москвы, Тюмени, Нижневартовска, Волгоградской и Брянской областей, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Татарстана.

*Террористическая организация, запрещенная в России.