Правозащитники сообщили о пытках родственников боевиков ИГ* в Ираке

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что жены и дети боевиков террористической группировки ИГ* подвергаются насилию и не получают гуманитарную помощь в лагерях для перемещенных лиц в Ираке, об этом сообщается в опубликованном во вторник на сайте организации докладе.

Специалисты Amnesty International взяли интервью у 92 женщин в восьми лагерях для перемещенных лиц в провинциях Найнава и Салах-эд-Дин в Ираке. Также исследователи организации поговорили с 30 сотрудниками местных и международных общественных организаций, 11 сотрудниками администрации лагерей и девятью работающими и бывшими представителями ООН.

"Война против ИГ* может быть оконченной, но страдания жителей Ирака далеки от окончания. Иракские женщины и дети, расцениваемые как имеющие связи с ИГ*, наказываются за те преступления, которые не совершали", — заявила Линн Маалуф, директор отдела исследований Ближнего Востока организации Amnesty International.

Согласно докладу, родственники боевиков, находящиеся в лагерях для перемещенных лиц, не имеют доступа к питанию, воде, не получают медицинскую помощь и предметы первой необходимости.

Как сообщается в документе, этим семьям не выдают удостоверения личности и другие документы, в которых они нуждаются для работы и более свободного передвижения. Им также запрещается покидать лагеря, которые "де-факто стали исправительными учреждениями".

По данным доклада, четыре женщины заявили Amnesty International, что либо они сами подвергались изнасилованию, либо были свидетелями изнасилования других женщин вооруженными мужчинами, сотрудниками администрации лагеря или другими жителями лагеря.

Также сообщается, что в некоторых районах местные власти или племенные лидеры запретили женщинам и детям, имеющим связи с боевиками, покидать лагеря для перемещенных лиц.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками. За участие в ИГ* в Ираке полагается смертная казнь.

*Террористическая организация, запрещена в России