Двух россиянок в Ираке осудили пожизненно за участие в ИГ*, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Центральный уголовный суд Ирака приговорил семь иностранок, в том числе двух россиянок, из террористической группировки ИГ* к пожизненному заключению или смертной казни, сообщает иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление Высшего судебного совета Ирака, полученное в распоряжение телеканала.

В начале апреля российский сенатор, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби, который возглавляет рабочую группу по возвращению россиян из Сирии и Ирака, сообщил, что 17 и 29 апреля состоится судебный процесс над россиянками, содержащимися в багдадской тюрьме по обвинению в терроризме и незаконном пересечении госграницы Ирака.

"Уголовный суд приговорил к пожизненному заключению одну француженку и двух россиянок из ИГ*", — говорится в заявлении судебного совета. Согласно документу, три женщины из Азербайджана и одна из Киргизии, относящиеся к группировке ИГ*, приговорены к смертной казни.

Ранее телеканал BFM TV со ссылкой на источники сообщил, что француженку Мелин Бугедир, находящуюся в иракской тюрьме, могут повесить за содействие террористам.

Также в начале апреля телеканал Al-Arabia сообщил, что уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни шесть гражданок Турции за причастность к деятельности террористической группировки ИГ*.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми спящими ячейками. За участие в ИГ* в Ираке полагается смертная казнь.

Как ранее сообщал Сабсаби, все находящиеся в тюрьмах российские женщины, начиная с 14 лет, обвиняются по двум статьям иракского законодательства — о терроризме и незаконном пересечении госграницы Ирака. Из-за этого осложнилась процедура возвращения россиян, побывавших на подконтрольной ИГ* территории. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.

*Террористическая организация, запрещенная в России.