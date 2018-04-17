МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Центральный уголовный суд Ирака приговорил семь иностранок, в том числе двух россиянок, из террористической группировки ИГ* к пожизненному заключению или смертной казни, сообщает иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление Высшего судебного совета Ирака, полученное в распоряжение телеканала.
"Уголовный суд приговорил к пожизненному заключению одну француженку и двух россиянок из ИГ*", — говорится в заявлении судебного совета. Согласно документу, три женщины из Азербайджана и одна из Киргизии, относящиеся к группировке ИГ*, приговорены к смертной казни.
Ранее телеканал BFM TV со ссылкой на источники сообщил, что француженку Мелин Бугедир, находящуюся в иракской тюрьме, могут повесить за содействие террористам.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми спящими ячейками. За участие в ИГ* в Ираке полагается смертная казнь.
Как ранее сообщал Сабсаби, все находящиеся в тюрьмах российские женщины, начиная с 14 лет, обвиняются по двум статьям иракского законодательства — о терроризме и незаконном пересечении госграницы Ирака. Из-за этого осложнилась процедура возвращения россиян, побывавших на подконтрольной ИГ* территории. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.
*Террористическая организация, запрещенная в России.