Серж Саргсян избран премьер-министром Армении‍

ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Депутаты Национального собрания (парламента) Армении избрали во вторник премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна, сообщил спикер парламента Ара Баблоян.

"По итогам поименного голосования за кандидатуру Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против 17", — сказал Баблоян в ходе заседания.

Выступая на специальном заседании парламента, Саргсян отметил, что его приоритетами на посту премьера будут обеспечение безопасности страны, укрепление армии, а также урегулирование карабахского конфликта. Важнейшей целью нового правительства, по его словам, будет обеспечение прогресса, с этой целью продолжится реализация программ коалиционных сил – Республиканской партии Армении и "Дашнакцутюн". Еще одной ключевой задачей он назвал решение демографической проблемы.

Говоря некоторых экономических результатах 10 лет своего президентства (2008-2018 годы), Саргсян отметил, что ВВП страны вырос с 6,3 миллиарда долларов до 11,5 миллиарда долларов — примерно в 1,8 раза.