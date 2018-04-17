Ранее то же ведомство и МВД Британии рассказали, что в Солсбери завершаются работы по очистке мест, где нашли следы отравляющего вещества. При этом эксперты провели повторное исследование предметов, которые могли быть загрязнены.
Кто такой Сергей Скрипаль?
- В середине 1990-х годов офицера ГРУ Сергея Скрипаля завербовала британская разведка, он передавал ей секретные сведения. В 2006 году суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. Скрипаль оказался в Великобритании после обмена на нескольких человек, задержанных в США.
Что известно об инциденте в Солсбери?
- Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания возле пиццерии в Солсбери. Их госпитализировали в состоянии комы.
- Скрипалей отравили неизвестным веществом. Британские власти заявили, что его разработали в России. Однако позже эксперты химической лаборатории в Портон-Дауне сообщили, что не смогли определить, где оно было изготовлено.
- Неясно, где и как Юлия и Сергей Скрипаль вступили в контакт с ядом. Его наибольшую концентрацию нашли на входной двери дома Скрипаля. В результате инцидента пострадали еще несколько человек, в том числе полицейский.
- Юлию Скрипаль уже выписали. Недавно стало известно, что ее отец также идет на поправку, но пока остается в больнице.
Реакция Великобритании
- Лондон обвинил в произошедшем Москву, не предоставив доказательств в пользу этой версии. Также Британия отклонила российскую инициативу о проведении совместного расследования. Лондон отказывается предоставлять Москве информацию по инциденту, а российских дипломатов не пускают к Сергею Скрипалю и его дочери.
- Из-за "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства.
Россия ответила зеркальными мерами.
Расследование ОЗХО и позиция России
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Результаты экспертизы ОЗХО "подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого пострадали три человека".
- Москва изучает предоставленный организацией доклад.
- Сергей Лавров заявил, что, судя по лабораторным анализам, Скрипалей отравили не веществом А234, а ядом BZ, который стоял на вооружении стран НАТО.