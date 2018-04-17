Полицейские машины на кладбище Солсбери, где похоронены жена бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Людмила и сын Александр. Архивное фото

Полицейские машины на кладбище Солсбери, где похоронены жена бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Людмила и сын Александр. Архивное фото

Британское Минприроды заявило, что нервно-паралитическое вещество, использованное при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было в "жидком состоянии", сообщает телеканал Sky News

Ранее то же ведомство и МВД Британии рассказали, что в Солсбери завершаются работы по очистке мест, где нашли следы отравляющего вещества. При этом эксперты провели повторное исследование предметов, которые могли быть загрязнены.